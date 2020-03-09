شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد لـ7 متهيمن في قضية الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تعتنق فكر تنظيم داعش الإرهابي، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبراءة 3 متهمين مما أسند إليهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، في الفترة بين عامي 2016 و2017، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق فكر تنظيم داعش الإرهابي، وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ورصد عدد من المقار الحيوية منها مقر نيابة أمن الدولة العليا.