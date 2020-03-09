شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الوفد يحيون ذكرى 1919 بزيارة ضريح سعد زغلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، اليوم الإثنين، في إحياء الذكرى ١٠١ لثورة ١٩١٩، وتوافد الوفديون وشباب بيت الأمة من جميع المحافظات على ضريح سعد باشا زغلول في منطقة وسط البلد.

وحمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: «عاش الوفد ضمير الأمة». وترأس الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وفيصل الجمال، أمين الصندوق، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، والنائب محمد عبده، نائبا رئيس الحزب، وجمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد، ومحمد فؤاد وكاظم فاضل، وأنور بهادر، وعصام الصباحي، السكرتارية العامة المساعدة، والمهندس حسين منصور، ومحمود سيف النصر، أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزي وولاء الصبان، مساعدتا رئيس الحزب.

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وحضر النائب الوفدي عبدالسلام الشيخ، وشريف عارف رئيس اللجنة النوعية للإعلام، وسامي سرحان رئيس اللجنة النوعية للثقافة والفنون، وعضوات اتحاد المرأة الوفدية، وشباب الوفد من مختلف المحافظات.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 1919 التي أسست الدولة المصرية، وزرعت الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وأكد الحضور أن حزب الوفد تحت زعامة المستشار بهاء الدين أبوشقة يحرص على السير بنهج زعماء الوفد، وتطبيق مبادئه وثوابته المتمثلة في الديمقراطية والوقوف إلى جوار الشعب المصري خاصة الطبقات الكادحة.