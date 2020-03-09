شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» ينتقد تزاحم المواطنين أمام «معامل الصحة»: «منظر سئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة، الأحد، لإجراء تحاليل فيروس «كورونا».

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وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الإثنين، إن «جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية نقلت مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة، وهو أمر يجعلنا نطالب الحكومة أن تقضى على هذا المنظر السئ، الذي يسي لصورة الدولة وهو أمر غير مقبول«، مشيرًا إلى أن «إجراء التحاليل سببه طلب من بعض الدول التي يعمل بها هؤلاء المواطنين، ويجب الاقتصاد في هذا الإجراء، ولا يتم عمله إلا للأشخاص المطلوب منهم فقط إجرائه».

وتابع: «أعلم أن هذا طلب من بعض الدول التي أرجوها أن تعيد النظر في هذا القرار، وتعلم بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية«، مشيرًا إلى أن «وسط هذا المشهد كان عدد من الموظفين بالمعامل ينظرون إلى تزاحم الناس من النوافذ العلوية للمبنى، وأرجو من الحكومة أن تنهى هذا المشهد، لأن هؤلاء من المواطنين الذين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن، وأرجو أن تم التعامل معهم بقاعدة آدمية».

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب، قائلًا: «تواصلت مع وزيرة الصحة، أمس، وتم إنشاء موقع إلكتروني لحجز مواعيد لإجراء التحاليل للمسافرين، والزحام انتهى منذ الأحد»، ورد «عبدالعال» قائلًا: «أتنمى ذلك لأنه وضع سئ خاصة أن الموظفين قاعدين يتفرجوا من الأدوار العلوية، والمشكلة في الموظف، وكيف ننقذ المواطن منه».