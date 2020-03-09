شكرا لقرائتكم خبر عن «البورصة» تهبط لأدنى مستوياتها منذ قرار التعويم.. والأسهم تخسر 50 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد، خلال جلسة، الاثنين، بدافع من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، بالتزامن مع الإعلان عن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتراجع رأس المال السوقي بنحو ٣٣ مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ٥٩٤ مليار جنيه، لتبلغ خسائره خلال جلستي تداول هذا الأسبوع نحو ٥٠ مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على الأسهم لمدة نصف ساعة قبل منتصف جلسة التداول بعدما انخفض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو ٧.٣%، ليبلغ مستوى ١٠٩٨٣ نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ٣ سنوات قبل تعويم الجنيه. وهبط مؤشر EGX50 بنسبة ٦% ليغلق عند مستوى ١٥٣٥ نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة ٥% ليغلق عند مستوى ١٠٨٣ نقطة، وهبط مؤشر EGX100 بنسبة ٥.٧% ليغلق عند مستوى ١١٦٧ نقطة.

وارتفعت أسهم ٥ شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم ١٣٥ شركة، ولم تتغير مستويات ٢٩ شركة. وبلغ حجم التداول على الأسهم ٢٥٩.٦ مليون ورقة مالية بقيمة ٢.١ مليار جنيه، عبر تنفيذ ٢٤.٥ ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ ٢٢٩.٥ مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ ١٣٦.٤ مليون جنيه للأجانب و٩٣ مليون جنيه للعرب.

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وعلى صعيد متصل، شهدت الأسواق العربية تراجعات حادة خلال تداولات، الاثنين، بالتزامن مع إعلان تزايد انتشار كورونا واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته، حيث هبطت بورصة قطر بأكبر وتيرة تراجع على الإطلاق، وانخفاض القيمة السوقية 9.5 %، وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 9.70 % ليصل إلى النقطة 8160.23 نقطة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة تقارب 6%، إلى مستوى 1471.62 نقطة، بخسارة 91.02 نقطة، وجرت تعاملات بحجم 4.25 مليون سهم، بقيمة 1.58 مليون درهم.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، بأكثر من 400 نقطة وبنسبة 6.5 % وتوقف عند 6407 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.

وشهدت جلسة التداول تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها كل من «سابك» و«مصرف الراجحي» و«الأهلي التجاري»، فيما تم تداول سهم «أرامكو السعودية» عند 28.10 ريال (- 6 %).

كما شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية إيقاف التداول للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة عقب تجاوز الخسائر نسبة الـ10 %.

وتكبد سوق دبي المالي خسائر بقيمة قاربت الـ20 مليار درهم اليوم فقط عند أدنى مستوياته في 7 سنوات وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 8.29 %، إلى مستوى 2078.92 نقطة، خاسراً 188.01 نقطة.