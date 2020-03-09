شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤجل الحكومة الدراسة بسبب «كورونا»؟.. مُتحدث «الوزراء» يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تصدر أي قرار يتعلق بتعطيل الدراسة. وكتب «يونس» في حسابه على «فيس بوك»، الاثنين: «للعلم بس مكنش فيه اجتماع مجلس الوزراء النهارده، ورئيس الوزراء نفسه في اجتماعات خارج المجلس من الصباح، وللعلم مخدناش قرار بتعطيل الدراسة، ولو خدنا هنعلنه، طيب هنخبيه ليه؟.. مش قلنا من الأول مش هنخبى حاجة».

وأضاف هاني يونس: «للعلم كمان مفيش خلافات حصلت بين الوزراء بسبب تعطيل الدراسة، لأن زى ما قلت مكنش فيه اجتماع من أصله

نقول تاني، لو فيه حاجة جديدة هنعلنها زى ما حصل وبيحصل، نهدأ شوية على نفسنا بأه».