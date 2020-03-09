شكرا لقرائتكم خبر عن تمريض الجامعة البريطانية يستعرض إرشادات للحد من انتشار فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء هاشم عميدة كلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر، إن معظم المواطنين لا يستطيعون شراء الكمامات، مرتفعة السعر، لذلك من الممكن أن يستخدم الفرد الكمامة القطن المتعارف عليها، باستمرار دون التخلص منها ولكن بشرط وضعه في ماء مغلي كل يوم وكيه بدرجة حرارة عالية، جاء ذلك خلال ندوة التوعية الصحية التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر، للطلاب والعاملين بها، للحماية من فيروس «كورونا» الجديد، ضمن سلسلة ندوات للتحذير من مخاطر الفيروس ومسبباته، وذلك برعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وبحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

Advertisements

وأوضحت «هاشم» أن اهتمام الفرد بتقوية جهازه المناعي هو السبيل الأمثل للحد من انتشار الفيروس لأنها الحصن الحامي له، وذلك من خلال التغذية الصحية السلمية، والتعرض للشمس وشرب المياه الساخنة يساهم في الحماية من الإصابة بالفيروس.

وعن طبيعة الفيروس أوضحت عميدة كلية التمريض بالجامعة البريطانية، أنه من النوع الثقيل مما يجعله غير قادر على الانتشار في الجو، لكنه يقع على الملابس، مما يتطلب ضرورة تطهيرها من خلال تعرضها للشمس، مطالبة الأشخاص الذين يصابون بالفيروس باتباع الإرشادات الطبية وعزل أنفسهم في المنازل.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر: «نعمل على حماية الطلاب وجميع العاملين بالجامعة من هذا الفيروس، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك، مع توعيتهم بطرق الحفاظ على سلامتهمم، وهو ما ينتقل إلى المجتمع لأن الطالب سفير للجامعة في المجتمع. لافتا إلى أن حملة التوعية الصحية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة ودرها في نشر الثقافة بشكل عام والتوعية بالمخاطر التي تهدد الإنسان بشكل خاص».