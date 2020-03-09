شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق نهائيًا على «غسل الأموال» وتعديلات «معاشات القوات المسلحة» بأغلبية الثلثين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيًا على عدد من مشروعات القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، لأنها من القوانين المكلمة للدستور، حيث وافق على تعديلات قانون حماية الآثار، بإجماع النواب الحاضرين للجلسة العامة، الاثنين، البالغ عددهم 443 عضوا، حيث لم يرفض احد القانون عندما طالب رئيس المجلس الرافضين بالوقوف ولم يقف أي عضو، كما وافق على مشروع قانون لتعديل قانوني تنظيم السجون ومكافحة المخدرات والاتجار بها.

ووافق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإجراء مدولة في المادة الأولى بند 14، وقام المستشار علاء فؤاد، وزير مجلس النواب طلب التعديل مؤكدا تمسُك الحكومة بالنص المقدم منها. وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن مجلس الدولة لديه نفس الرأي، ووافق الأعضاء على التعديل والقانون بالكامل، كما وافق المجلس على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة نهائيًا.

وأحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبدالعال 47 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.