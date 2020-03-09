شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحكم في حادث «محطة مصر».. والقاضي يوجه رسالة للمشرع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث قطار محطة مصر»، حيث قضت بمعاقبة سائق القطار بالسجن 15 سنة، وألزمته بدفع مبلغ قدرة 8 ملايين جنيه و880 ألف و236 جنيه، ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات إضافة إلى 3 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات، ومتهم بالسجن 5 سنوات مع الشغل، ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، كما عاقبت متهم آخر بالسجن عامين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية وإحالة المدعوى المدنية المحكمة المختصة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع، ومحمد أحمد عبدالمالك، وسالم عبدالعزيز، وأمانة سر أحمد رضا، وسيد نجاح.

Advertisements

وقال القاضي، قبل النطق بالحكم: «تود المحكمة أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد»، وأضاف: «اعتاد المجتمع المصري أن يعيش من فينة وأخرى هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد».

وناشد القاضي، المشرع المصري، بوضع الجزاء المناسب والعقاب العادل على من أبكوا الشعب، وحرموا الأبناء من أبائهم، والأباء من فلذات أكبادهم، وأن يضع حداً لمثل هذه الجرائم، قبل أن تُختتم الكلمة بـ«حفظ الله مصر وشعبها».

وقضت المحكمة بمعاقبة كلا من علاء فتحى محمد أبوالغار «محبوس» سائق جرار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بدفع غرامة قدرها 8 ملايين و880 ألف و236 جنيه للسكه الحديد عن الأضرار التي لحقت بها، وأيمن الشحات عبدالعاطى سليمان «محبوس» سائق جرار، وعاطف نصر يوسف «كاتب جرد» «محبوس» بالسجن المشدد 10 سنوات، وسامح صبحى بسطوروس «محبوس» فنى قطارات، ويحيى سعد الدين محمد الكاشف كبير فنين بدرجة مدير عام "محبوس"، وعادل سيف يوسف «محبوس» ناظر محطة، ومصطفى عبدالحميد «محبوس» ملاحظ مناورة، وأيمن أحمد محمد «محبوس» سائق جرار بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما عاقبت محمود حمدى توفيق محبوس 56 سنة عامل مناورة بالسجن 10 سنوات إضافة إلى 3 سنوات عن تهمه تعاطى المخدرات وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه غرامة، والسيد أبوالفتوح موافى «محبوس» فنى حركة بلوك بالسجن 5 سنوات مع الشغل، ومعاقبة مسعد رشاد على «محبوس» مساعد بلوك، ومحمود فتحى أمين «محبوس» مراقب برج بالسجن 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة مهدى محمد مهدى "محبوس" ملاحظ تشغيل قطارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة محمد عبدالعزيز محمد "مخلى سبيله" فنى قاطرات بالسجن لمدة عامين.