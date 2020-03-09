شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب» تطالب هيئة الطرق بيان بما تم صرفه من 2 مليار جنيه وجهت للتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من هيئة الطرق والكباري، بيان بخصوص ما تم صرفه حتى الآن من الـ2 مليار المخصصة لإعادة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأثنين، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في شأن رصف وإعادة هيكلة بعض الطرق الداخلية في عدد من الدوائر بالمحافظات المختلفة.

Advertisements

وقال هشام عبدالواحد، من المفترض قبل 30 يونيه المقبل يكون تم الانتهاء من صرف هذا المبلغ على المشروعات المقرر الانتهاء منها، متسائلا: هل هناك أوامر إسناد تمت بالفعل وبدأ العمل فيها؟

ورد المهندس سامي فرج، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، موضحًا أن هناك 139 أمر إسناد بقيمة مليار ونصف المليار جنيه، قائلا: خلال هذا الأسبوع سيكون هناك شغل على الأرض وسيتم موافاة اللجنة ببيان كامل عن أوجه الصرف.

فيما أكد وحيد قرقر، عضو اللجنة، بأنه بالفعل هناك عمل على أرض الواقع، وهناك بعض المعدات بدأت النزول للمواقع، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في النهوض بالطرق الداخلية بالمحافظات.