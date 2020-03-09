شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التجارة والبيئة تبحثان تعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل في الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استعرضا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية.

حضر اللقاء، المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور على أبوسنة المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

وأكدت نيفين جامع أهمية تحقيق التكامل بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية مع التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية، مشيرةً إلى أهمية التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.

وأشارت «جامع» إلى أهمية رفع الوعي لدى أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة إلى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.

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ولفتت وزيرة التجارة إلى أنه يجري حاليا مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التي تقرها وزارة البيئة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الوزارة حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تطبيق منظومة بيئية سليمة مع الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي في قوانين مختلف الوزارات المصرية إلى جانب تيسير عمليات مراجعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية وبما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية.

وأشارت «فؤاد» إلى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة جنباً إلى جنب مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة من خلال وضع معايير لاستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير بالصناعة الوطنية، لافتة إلى أهمية النهوض بصناعة الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وبدوره، ذكر المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية، حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر، مشيراً إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تبلغ نحو 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية كما تبلغ صادرات قطاع البلاستيك نحو 1.8 مليار دولار سنوياً.

وأكد «أبوالمكارم» أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPETوالبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات، مشيراً إلى أن الإنتاج المصري من منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET يمثل فقط نحو 23% من احتياجات الصناعة الوطنية.

وأضاف أن شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.