شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: إقبال سياحي كبير بالمناطق الأثرية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المناطق الأثرية والسياحية المختلفة بمدينة الأقصر، الإثنين، إقبالا سياحيا كبيرا حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي. صرح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه قام اليوم الإثنين آلاف من الزائرين والوفود السياحية بزيارة العديد من الأماكن الاثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادى الملوك والملكات بالبر الغربى وكذلك المتاحف الآثرية.

وقال إن معدلات الزيارة تزداد يوما بعد يوم في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبدالكرنك على سبيل المثال قد فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي، فهناك حالة الازدهار السياحي بجميع المناطق الأثرية.