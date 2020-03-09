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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة «النقل» لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل، في بيان لها، الإثنين، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يتلقى تقارير يومية من رؤساء الهيئات والشركات التابعة ومن مركز الأزمات بالوزارة عن الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا» ويتابع إجراءات التعقيم والتوعية بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق للوقاية من الفيروس.
وأكدت الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانيء البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب والقادمين عبر المنافذ البحرية والبرية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا المستجد واشار البيان أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم 340 سائح من جنسيات مختلفة على متن السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان حيث تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، وتم إختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.
وأضافت الوزارة في بيانها أن هيئة السكك الحديدية قامت بتوفير ملصقات توعية بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهتة في المحطات كما بدأت الهيئة بعقد ندوات توعوية لجميع العاملين لتعريفهم بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة بالاضافة إلى تطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة وكذلك التطهير المستمر للمحطات كما تقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك رسائل توعية يتم بثها عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.
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