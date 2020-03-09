شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور يدشنون حملة «ولادنا أغلى ما في حياتنا».. و«إيقاف الدراسة» يتصدر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن أولياء أمور طلاب المدارس، حملة إلكترونية بعنوان «ولادنا أغلى ما في حياتنا»، خوفًا من فيروس«كورونا»، مطالبين باعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب أو نجاح الطلاب بمتوسط الدرجات مع إيقاف الدراسة بجميع مدارس الجمهورية وعدم عقد امتحانات لطلاب النقل وأداء امتحانات الشهادات مبكرا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات بالمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية.

وخلال ساعات من تدشين الحملة، وصل عدد المشتركين بها إلى ما يزيد عن 108 آلاف عضو وعضوة من أولياء الأمور، وتداول مستخدمى التواصل الاجتماعى هاشتاج #إيقاف #الدراسة على مدار عدة ساعات، حيث تصدر الهاشتاج موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد تداوله لأكثر من نصف مليون مرة.