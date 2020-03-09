شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب الصحة بإعلان نتيجة الزمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الإثنين، الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، بخصوص نتائج امتحانات الجزء الثالث للدارسين بالزمالة المصرية، والتي بدأت بتاريخ 16 نوفمبر 2019 وانتهت أعمال الامتحانات، وتقييم الممتحنين بها.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها اليوم، إنه على الرغم من انتهاء أعمال هذه الامتحانات والانتهاء من رصد الدرجات لجميع التخصصات، فإن نتيجة هذا الامتحان لم يتم إعلانها حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر، دون وجود سبب معلن لهذا التأخير، حيث إنه من المعتاد أن يتم رصد نتيجة هذه الامتحانات العملية، والشفهية في نفس يوم إجرائها.

وأكدت أنه يتم حاليا التقدم لحركة الترقيات الفنية بوزارة الصحة، مما يهدد الأطباء الذين لم تظهر نتيجتهم حتى الآن بالزمالة بعدم تمكنهم من التقديم بحركة الترقيات، مما يمثل ضررا بالغا لهم، وطالبت النقابة بسرعة إعلان نتيجة الجزء الثالث من الزمالة المصرية حتى لا يضار الأطباء من تأخير إعلان النتائج.