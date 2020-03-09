شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من التعليم بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار خاطبت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، جميع المدارس، بإيقاف كافة الندوات والاحتفالات والزيارات والرحلات والمعسكرات وأى شكل من أشكال التجمعات بجميع أنواعها داخل المدارس والمنشآت التعليمية حتى إشعار آخر. كما قررت المديريات التعليمية منع أي رحلات طلابية أو معسكرات بمحافظات الأقصر وأسوان والغردقة والتى شهدت انتشارا لحالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك كإجراء احترازى لحماية الطلاب والمعلمين.

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