شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. توقف الحركة الملاحية بين ميناءى الغردقة وسفاجا والموانئ السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت الحركة الملاحية لعبارات الركاب والشاحنات اليوم الاثنين، بين ميناءي سفاجا والغردقة البحريين بمحافظة البحر الأحمر، وبين الموانئ السعودية، ولم يتم تنظيم أي رحلات بحرية إلى الموانئ السعودية، وذلك بعد القرار السعودي بتعليق الدخول مؤقتاً إلى المملكة بمختلف المنافذ والموانئ كإجراء احترازي، لمنع تفشى فيروس كورونا.

وكشفت مصادر ملاحية، أنه تم إلغاء رحلة بحرية لإحدي العبارات التابعة لشركة نما للخطوط الملاحية، وتم إخطار نحو 1000 راكب بإلغاء سفرهم، وإلغاء الرحلة، بالإضافة إلى إلغاء عدد من رحلات عبارات الشاحنات والبضائع.

كانت السعودية قد قررت تعليق الدخول إليها من مختلف المنافذ، كإجراء احترازي لمنع تفشى فيروس كورونا، وما يشكلة من خطورة تستهدف بشكل أكثر التجمعات البشرية، وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.