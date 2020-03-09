شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وإيران والكويت.. «كورونا» يصيب المسؤولين حول العالم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع ارتفاع أعداد الضحايا بفيروس كورونا، والتي سجل 3600 حالة وفاة وتجاوز اعداد الضحايا 100 ألف حالة، أصيب عدد من المسؤولين حول العالم بالفيروس المستجد، رغم اتخاذ العديد منها للكثير من الإجراءات الاحترازية، مثل غلق المدارس وتعليق خطوط الطيران، وحظر كبار السن، وترصد «المصري اليوم» في التقرير التالي أبرز المسؤولين المصابين بالفيروس التاجي:

1- إيطاليا

أصيب الزعيم الديمقراطي في إيطاليا نيكولا زينجاريتي، بفيروس كورونا بعد إصابته بالعدوي من أحد حاملي الفيروس، وأصيب رئيس إقليم بييمونتي الإيطالي، ألبرتو سيريو، بالعدوي ليصبح بذلك ثاني رئيس إقليمي يصاب بالمرض.

وتعرض للعدوي مفوض التنمية الاقتصادية الإيطالي ساندرو ماتيسولي، بسبب تواجده بمنطقة «لومبارديا» الإيطالية، وهي الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا، بينما أصيب الجنرال سالفاتوري فارينا، رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، بفيروس كورونا الجديد، وتم حجره صحيا، مع تفشي الفيروس في جميع انحاء إيطاليا.

2- البرتغال ومنغوليا

خضع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، للحجر الصحي، بعد اصابته بفيروس كورونا، بعد لقائه بطلاب أحد المدارس، والتي أغلقت لاحقا بعدما ظهر فيها إصابات بالفيروس التاجي، ليصبح بذلك، رئيس البرتغال ثاني رئيس دولة في العالم يخضع للحجر الصحي بعد رئيس منغوليا خالتما باتولغا، وذلك بعد يوم واحد من زيارته للصين على راس وفد حكومي.

3- العراق

أعلنت وسائل الإعلام العراقية عن اصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا، بعد خضوع النواب العراقيين للفحص الطبي، وتبين إصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، وتحفظ البرلمان عن ذكر أسمائهم.

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4- إيران

بعد يوم واحد من ظهوره متعبا في مؤتمر صحفي، أعلن إيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني وأمين اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مقطعا مصورا أكد خلاله إصابته بالفيروس، ليكون أول مسؤول ايراني يخضع للحجر الصحي، بينما تخضع نائبة الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، للحجر الصحي، في بيتها بالعاصمة طهران بعد تأكيد اصابتها بالفيروس.

وتوفي رجل الدين الإيراني خسرو شاهي جراء إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، التي انتشر منها المرض إلى جميع المحافظات الإيرانية تقريبا، وبعد أربعة أيام من الوفاة توفي النائب مير محمدي، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وخضع المرجع الديني شبيري زنجاني للحجر الصحي بعد وفاة مسؤول مكتبه جراء الإصابة بالفيروس، بينما غادر الحجر الصحي مستشار رئيس السلطة القضائية وزير العدل الإيراني السابق مصطفى بور محمدي، بعد استقرار حالته الصحية، بينما أعلنت النائب محمود صادقي، اصابته بفيروس كورونا في تغريدة على تويتر.

ووضعت السلطات لإيرانية محمد رضا قديري، رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، بعد اعلان تفشي الفيروس في المحافظة، ولكن لا توجد معلومات عن وضعه الصحي، وتوفي النائب المحافظ محمد رمضاني دستك، جراء اصابته بالفيروس خلال حملاته الدعائية في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن مدينة استانه اشرفية بمحافظة كيلان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن النائب السابق في الدائرة السياسية في الحرس الثوري الإيراني، فرزاد تذري، توفي صباح اليوم في إحدى مستشفيات طهران بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

5- الكويت

خضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، للحجر الصحي المنزلي بعد عودته من بريطانيا، ليكون الحريص اول مسؤول حكومي بارز تطاله تداعيات فيروس كورونا، عملا بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة.