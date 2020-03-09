شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليار دولار مبيعات «روساتوم» من الكهرباء خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حققت شركة «روس إينيرغو آتوم»، إحدى الشركات التابعة لروساتوم المسؤولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7.01 مليار دولار (453.3 مليار روبل).
ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات /ساعة بزيادة تقدر ب 2.2% سنويًا.
وتعد «روس إينيرغو آتوم» أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب دورًا هامًا في صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي.
وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية.
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