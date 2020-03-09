شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستحمي الحضانات الأطفال من «كورونا»؟..مسؤولة تعليمية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس الجديد «كورونا»، داخل مصر، ومطالبات تعليق الدراسة اتخذت بعض الحضانات من جانبها العديد من الخطوات لحماية الأطفال لمواجهة الفيروس.

مي الرفاعي، مسئولة احد الحضانات الشهيرة بحي المعادي، تتحدث عن طرق الوقاية وتقول: «لم نفكر في البداية بغلق الحضانة خاصة أن حتى الآن وزارة الصحة تؤكد أن الوضع مازال آمناً»، وتكملن: «لم تخرج أي بيانات من وزارة التعليم لتعليق الدراسة أو وقفها».

وعن طرق الوقاية والإجراءات الوقائية التي أتخذتها الحضانة، تقول: «هنا حملة تعقيم شاملة لكافة الأسطح والأرضيات بالمواد المعقمة وتهوية المكان جيداً».

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وعن وقاية الأطفال، قالت د.سالي نبيل، المشرفة على أحد الحضانات بالمعادي،: «نحرص على شرب الأطفال للماء بشكل مستمر، بجانب كوب من الليمون كل يوم، ليس هذا فقط بل لا نستقبل الطفال المصابين بارتفاع درجات الحرارة وفي حالة إصابة أي طفل بالتعب داخل الحضانة يتم فوراً عزله وتبليغ اسرته».

ومن أهم الطرق لحماية الأطفال من الفيروس الغامض، يفضل إتباع الخطوات التالية:

- الانتباه لدرجة الحرارة ومعرفة سببها أولاً.

- تدريب الطفل على غسل الأيدى جيداً بالماء والصابون.

- إبعاد يده دائماً عن الوجه والعين.

- تقديم غذاء صحي جيد يعمل على تقوية المناعة.

- الحرص على تناول الكثير من الماء لطرد السموم من الجسم ولعدم الإصابة بالجفاف.

- ارتداء الكمامات، ولكن مع الالتزام بالطريقة الصحيحة.

- تهوية المكان جيدًا، وتجديد الهواء يساعد في تقليل فرص انتقال العدوى.

- تجنب مشاركة الآخرين الطعام والشراب في نفس الأدوات.