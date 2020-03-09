شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 100 فنان مصري وعالمي الليلة.. افتتاح «مصر أرت فير» الحدث الأكبر في الفن التشكيلي المعاصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد القاهرة الجديدة مساء اليوم، افتتاح واحد من اكبر معارض الفن التشكيلي للمرة الاولى في مصر وهو معرض «أرت فير الدولي للفنون» بفندق دوسيت بالتجمع بمشاركة اكثر من 100 فنان من المصريين والعرب والاجانب على رأسهم الفنان الكبير جورج البهجوري والفنان محمد عبلة وحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة ورموز الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية ومحبي الفنون .

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وصرح محمد يونس منظم ايجبت ارت فيرقائلا: «ان الحدث ينظم في مصر للمرة الاولى بعد نجاحه في عدة دول عربية مثل ارت فير بيرت ودبي، ويقام الحدث اليوم وغدا في فندق دوسيت وداون تاون التجمع على مساحة 2200 متر مربع،و سيكون هناك أكثر من 100 فنان مشارك، 20 منهم سيكونون دوليين، وسيكون لدينا أيضًا أكثر يوجد اكثر من ١٢ جاليري تعرض أعمالهم الفنية».

وتابع: «نتمنى ان يحقق اهدافه في دعم الفنون التشكيلية في مصر وتشجيع الفنانين التشكيليين على مواصلة الابداع والتقدم». وأضاف يونس ان :«هناك محاضرات فنية يقدمها خبراء الفنون للفنانين الشباب لدفعهم على مواصلة الإبداع من بينها محاضرة للفنان محمد عبلة عن الفن المعاصر ومشكله والنظر إلى المستقبل ومحاضرة عن أهمية الارت فير واخرى عن تسويق واستثمار الفوتوغرافيا لخالد ابو الدهب ونجيب معين كما يلقى الفنان الكبير اشرف رضا محاضرة عن الحركة التشكيلة الحديثة واشكاليات سوق الفن التشكيلي».

وأستكمل: «من الفنانين في النسخة الاولى ل «ايجبت ارت فير» أيمن لطفى عمر طوسون ونورا السعدي ومي عبدالله وخالد ابو الدهب ودينا ضرغام وأسماء خوري وأسماء سامي وعمر عبداللطيف ومعاز شفيق وعلا حمدي واحمد عبدالفتاح وجيهان سليمان ومريم حتحوت ورمضان عبدالحميد وكاترينا فيرالوفيتش ورؤوف رفاعي ووئام المصري وأسامة فريد وماهي فاروق، وغيرهم من الفنانين اصحاب البصمات الواضحة في الفن التشكيلي المعاصر».