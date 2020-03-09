شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: استكمال توصيل الغاز الطبيعي بالمناطق السكنية بالصالحية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى بعدة مناطق سكنية بمدينة الصالحية الجديدة، وأعمال مرافق المنطقة الجنوبية، في إطار زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترفيق الأراضى بمختلف أنشطتها.

وأوضح المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمناطق المجاورة 7 بالحى السادس، ومناطق ابنى بيتك بالمدينة، والانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمجاورات 10و11و12 بالحى الرابع بالمدينة، وجارٍ توصيل الغاز الطبيعى بالمجاورات1و2 بالحى الأول.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بالمدينة، والانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى وشبكة كهرباء بالمنطقة الجنوبية، وجارٍ رفع كفاءة الطرق بالمناطق السكنية وأعمال الترميمات ألأسفلتية نتيجة توصيل الغاز الطبيعى للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 45 كيلو وات أعلى مبنى جهاز المدينة، واستبدال عدد 500 كشاف إنارة صوديوم إلى ليد بمدخل المدينة الرئيسى، وذلك في ضوء توجيهات الدولة لدعم وتوفير الطاقة الكهربائية، وجارٍ إنشاء محطة البيوجاز بالمدينة حيث تقوم بإنتاج غاز البيوجاز لتوفير مصدر للطاقة المتجددة من مخلفات محطة معالجة مياه الصرف الصحى قدرة 0.5 ميجاوات/ساعة تضخ إنتاجها على الشبكة العمومية للكهرباء.

وذكر خيرى أنه تم تخصيص 20 قطعة أرض بأنشطة مختلفة(صناعى – بنوك- تجارى) وفق آلية التخصيص المباشر، بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليون جنيه، موضحاً أنه تم تحصيل قيمة الـ 10% مقدم جدية الحجز، وجارٍ استكمال سداد المستحقات لتلك الأراضى.