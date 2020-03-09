شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر توصيات عاجلة لتجنب الآثار السلبية للطقس الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر قطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات عاجلة، للمزارعين لحماية المحاصيل المختلفة من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على حالة الطقس المتقلب، خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن ذلك يأتي نظراً لتوقعات الطقس المتقلب بداية من اليوم الاثنين، وحتي نهاية الاسبوع وانخفاض درجات الحرارة ثم عودتها للارتفاع، وتوقعات هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة، خاصة شمال البلاد والدلتا، وهبوب الرياح على بعض المناطق يومي الخميس والجمعة.

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وناشد رئيس قطاع الارشاد الزراعي بكافة المزارعين، اتخاذ عدداً من الإجراءات الهامة واتباع عدداً من التوصيات السريعة والعاجلة، لمنع اية تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية المختلفة.

وتشمل التوصيات بالنسبة لمحصول القمح، عدم اجراء أية ريات بعد يوم الثلاثاء المقبل وحتي الجمعة مع التوصية بإجراء رشة هامة من مركبات عالي الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت بالمعدلات الموصي بها، كذلك ينصح بإجراء رشة هامة للوقاية من مرض صدأ القمح بداية من السبت المقبل .

وفيما يتعلق بأشجار الفاكهة خاصة في بداية النمو، أشارت التوصيات إلى ضرورة اعطاء رية سريعة يوم الثلاثاء، بحيث يتم اضافة عالى الفسفور مع نترات الماغنسيوم، مع إعطاء رشة بمركب سليكات البوتاسيوم مع البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 8 سم / لتر، لافتة إلى انه بالنسبة لمحاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية، يجب الامتناع عن الري قبل يوم الثلاثاء مع إجراء رشة هامة بعالي الماغناسيوم والبوتاسيوم.

وأكدت التوصيات على انه بالنسبة لباقي المحاصيل والأشجار وبداية من يوم السبت يجب إجراء الرشات الوقائية الضرورية ضد ما هو متوقع من أمراض الرطوبة العالية بالمركبات النحاسية الموصي بها، فضلاً عن الفحص الدوري للحشرات والاكاروسات على كل الزراعات واتخاذ اللازم نحو ظهور أي منها.