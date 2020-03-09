شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تبدأ حملة تبرعات لتجهيز مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة القاهرة اليوم الاثنين، حملة تبرعات لتجهيز مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

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وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريح إن القصر العيني ومستشفياته المختلفة تحتاج إلى دعم كبير من الجهات المختلفة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن بنك مصر موّل حملة دعائية ضخمة للقصر العيني خلال شهر رمضان قبل الماضي.

وأضاف أن القصر العيني له تاريخ عريق ويتردد عليه الفقراء والأغنياء يوميًا، وهو مفتوح للجميع، منوهًا بأنه بيت خبرة تخرج فيه العديد من القامات الكبرى من أساتذة وأطباء يعملون في مصر والعالم.

وتابع رئيس الجامعة قائلا إن القصر العيني في خلال عامين سيتحول لصرح كبير، في ظل خطة التطوير التي تقوم بها الجامعة لتطوير مستشفياتها، لافتًا إلى أن وحدة الطوارئ بقصر العيني مرت بعدة عمليات تطوير في السنوات الماضية، وحان الوقت لتطويرها بمفهوم جديد وإعادة هيكلتها وبنائها، حيث لم يعد مجديًا ترميم البناء القديم، والإصلاح الجزئي غير كافٍ، بل لابد من إنشاء الجديد القائم على التطوير الجذري.