شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: سيارة محملة بالأغذية للمصريين المحاصرين بـ«كورونا» في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج، وذلك بعد انتشار فيروس «كورونا» في عدد من الدول، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث لأبنائها بالخارج حفاظاً على الثروة القومية.

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وذكر هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار متابعة الوزير للمصريين بالخارج تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، أشار فيه مجدي سيد حسنين، الملحق العمالي، إلى أنه تم التوجه إلى مدينة «لودي» المحظورة تماما للوقوف على أحوال المصريين بها، وذلك بمصاحبة العديد من أبناء الجالية المصرية، تصحبهم سيارة محملة بالمواد الغذائية عليها علم مصر كمساعده لأبنائنا المحاصرين داخل المدينة.

وأضاف «سعد الدين» أنه كان في استقبال أبناء الجالية، عمدة المدينة، حيث أعرب عن جزيل شكره للقيادة المصرية والجالية المصرية كأول جالية تقف بجانب الحكومة الإيطالية وتساعد المحاصرين وقد التف حول الجالية العديد من القنوات التلفزيونية للتسجيل معها كأبطال حقيقيين.

وأشار الملحق العمالي إلى أن «القنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي يتابعان عن كثب المواطنين المصريين بإيطاليا لتقديم العون فور طلبه»، لافتا إلى أن «الإصابات الجديدة وصلت حتى أمس فقط ١٢٠٠ حالة والأمر أصبح صعبا، بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية أن منطقه ميلانو وضواحيها منطقه حمراء، أي ممنوع الدخول أو الخروج منها، وقد سادت حالة من الاضطرابات بين أبناء الجالية، ولا أحد يعرف كيف يستطيع ترتيب أموره اعتبارا من اليوم».