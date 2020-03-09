شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع «إكليل زهور» على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.

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وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وقام القائد العام بمصافحة عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديري الأمن.

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة