شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي في أسعار الذهب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا قياسيًا، مدفوعة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من دول العالم. وأعلن نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الأوقية بلغ 1700 دولار في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأوضح لـ«المصري اليوم» أن الأسعار ارتفعت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وتأثيره السلبي على اقتصاد بلدان العالم.

وقال أمير رزق، جواهرجي، أن جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شيوعًا) بلغ سعره 729 جنيه، وهو أعلى ارتفاع تشهده الأسواق المصرية على الإطلاق، مضيفًا أن سعر الجرام عيار 18 بلغ 628 جنيه، وسعر الجنيه الذهب بلغ 5830 جنيه.

وقال «رزق» إن «سعر وقية الذهب (الأونصة) بلغ 1700 دولار، وهي أعلى ارتفاع في السعر منذ أحداث سبتمبر 2001، إلا أن وقتها لم تشهد السوق المحلية تلك الأسعار الحالية، بسبب سعر الدولار المنخفض وقتها».

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وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 1%، أمس، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1663.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار في وقت سابق، فيما وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1665.30 دولار.

ويرجع البيع إلى عوامل فنية أكثر من أي شيء آخر. وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة، إن المتعاملين وضعوا 1700 دولار كسعر (مستهدف) لهم، لذا فإن هناك الكثير من جني الأرباح بمجرد الوصول إلى الهدف.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى أواندا إن أسعار الذهب قفزت 1.7% في وقت سابق من الجلسة بسبب إقبال كبير على الملاذات الآمنة إذ جاءت نتائج التجارة الصينية أسوأ من المتوقع، وقامت إيطاليا باحتجاز ربع سكانها في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا وانخفضت أسواق الأسهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9 % إلى 16.63 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 3% إلى 873.50 دولار للأوقية.