شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ المنوفية مع رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى، بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش تفقد مبنى الطوارئ الجديد بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم.

ورحب المحافظ بالحضور، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات خاصة قطاع الصحة باعتباره من أهم حقوق المواطن في الحصول على خدمة طبية مميزة، مشيداً بدور الهيئة لسعيها الدائم في تطوير الخدمة الطبية بالمحافظة، ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للمستشفى التعليمى لتقديم خدمات طبية أفضل لمواطنى المحافظة.

من جهته، أعرب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن سعادته بزيارة المحافظة، مشيدا بجولات المحافظ التفقدية المفاجئة والمستمرة على المستشفيات بنطاق المحافظة للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة والعمل على تحسينها. وأهدى المحافظ درع المحافظة كهدية تذكارية لرئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن المحافظة.