بعد تأخر ساعتين.. عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من ساعة بسبب النصاب القانوني.

ومن المقرر أن يستكمل البرلمان اليوم الاثنين، مناقشة تعديل قانون البناء، ومشروع قانون نواب المحافظين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

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وخلال الجلسة أمس هاجم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأخر الحكومة في القرار الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.

وقال علي عبدالعال، رئيس البرلمان: "أكثر من مرة طالبنا بإعلان الموقف النهائي من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ولكن الحكومة لم تنه الموقف".

ووجه تهديدًا للحكومة قال فيه: "نشتغل بقى استجوابات؟"، متابعا: "الظاهر مفيش حل غير كده، نحن ندور في حلقة مفرغة".