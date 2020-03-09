بسبب كورونا.. الأوقاف للمساجد: اهتموا بالنظافة خاصة وقت صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
طالبت وزارة الأوقاف، جميع المساجد بالاهتمام بأقصى درجات النظافة وبخاصة قبل صلاة الجمعة وبعدها، بالتنسيق مع مسئولي وزارة التنمية المحلية كل في نطاق عمله.
وشددت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، على مديري المديريات متابعة ذلك جيدًا، والتأكد من نظافة المساجد أولا بأول، ونقل تعليماتها كاملة للأئمة والعمال والخطباء.
وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء"، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.
كانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة فيروس " كورونا" في كافة محافظات الجمهورية.
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