بـ93 ألف جنيه.. بدء حجز 600 مقبرة بحق الانتفاع لسكان هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن بدء حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40 مترًا للواحدة، منها 510 مقابر لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، و90 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة "أحياء وضواحي"، بنظام حق الانتفاع.

وكان جهاز 6 أكتوبر أعلن عن بيع كراسات الشروط يوم 9 فبراير الماضي مقابل 200 جنيه للكراسة، على أن يستمر تقديم استمارة الحجز حتى يوم 26 مارس الجاري، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأكد الجهاز، أن قيمة المقبلة تصل لـ93 ألفًا و240 جنيهًا، حيث يتم سداد 30 ألفًا مقدم حجز لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، و45 ألفُا لقاطني محافظة الجيزة وذلك مع استمارة الحجز.

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ويتم سداد باقي القيمة قبل الاستلام، بجانب 5 آلاف جنيه وديعة صيانة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

شروط الحجز:

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا "شركة أو مؤسسة".

- أن يكون المتقدم من قاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر).

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

طريقة التخصيص:

سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية قبل انتهاء فترة التقديم، وموعد تسليم المقابر للفائزين، حيث يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع.