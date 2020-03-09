في يوم الشهيد.. السيسي يُنيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، ويواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

ووضع القائد العام للقوات المسلحة، يرافقه الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

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وتوجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وصافح قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أناب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بهذه المناسبة، رافقهم خلال المراسم المحافظين، ومديري الأمن.