مركز القلب بالأزهر ينظم احتفالية لحصوله على شهادة الاعتماد من الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نظم المركز الإسلامي الدولي لأمراض القلب بجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، احتفالية كبرى بمناسبة حصوله على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لوزارة الصحة.

وثمّن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جهود فريق العمل بالمركز حتى وصل إلى هذا المستوى المتميز، مقدمًا لهم التهنئة ومتمنيًا لهم النجاح والتميز والريادة خلال المرحلة القادمة.

ويعد مركز القلب بجامعة الأزهر من المراكز الطبية المتميزة، وأجرى حوالي 2000 حالة قسطرة خلال عام 2019، بنسب نجاح بلغت 100% كما دشن أكثر من مبادرة للكشف الطبي المجاني على المرضى، آخرها مبادرة "اطمن على قلبك" بحضور رئيس الجامعة، والعديد من السفراء المعتمدين لدى مصر، فضلًا عن عقد العديد من الدورات التدريبية لشباب الأطباء بهدف رفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم.