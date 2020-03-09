القوى العاملة: سيارة محملة بالأغذية للمصريين المحاصرين بكورونا في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، متابعة حالة المصريين العاملين بالخارج أولًا بأول، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث لأبنائها بالخارج حفاظًا على الثروة القومية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، أشار فيه مجدي سيد حسنين، الملحق العمالي إلى أنه تم التوجه لمدينة "لودي" المحظورة تمامًا للوقوف على أحوال المصريين بها، وذلك بمصاحبة العديد من أبناء الجالية المصرية، تصحبهم سيارة محملة بالمواد الغذائية عليها علم مصر كمساعده للمصريين المحاصرين داخل المدينة.

وقال حسنين، إنه كان في استقبال أبناء الجالية عمدة المدينة، حيث أعرب عن جزيل شكره للقيادة المصرية والجالية المصرية كأول جالية تقف بجانب الحكومة الإيطالية وتساعد المحاصرين.

وتابع الملحق العمالي: "القنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي يتابعان عن كثب المواطنين المصريين بإيطاليا لتقديم العون فور طلبه"، مشيرًا إلى أن الإصابات الجديدة تجاوزت حتى أمس فقط 1200 حالة والأمر أصبح صعبًا، بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية أن منطقة ميلانو وضواحيها منطقة حمراء، ممنوع الدخول إليها أو الخروج منها، وسادت حالة من الاضطرابات بين أبناء الجالية، ولا أحد يعرف كيف يستطيع ترتيب أموره اعتبارًا من اليوم.