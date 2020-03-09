تقييم الموقف لحظيًا.. متحدث الوزراء: لا يوجد ما يستدعي وقف الدراسة كليًا أو جزئيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد ما يستدعي وقف الدراسة كليًا أو جزئيًا في مصر، حيث يجري تقييم الموقف الخاص الخاص بفيروس كورونا المستجد بشكل لحظي؛ تحسبا لأي طارئ.

وأضاف سعد لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الدول التي قررت تعطيل الدراسة اتخذت هذا الإجراء، وفق المعطيات وتقييم الموقف المتاح لديها لحالة كل دولة على حدة.

وقال، في تصريحات تلفزيونية، إن المجلس درس توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وما ينتج عنها من تجمعات جماهيرية في الاجتماع الأخير، بالتزامن مع تخوفات انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف سعد أنه سيكون هناك بيان وقرار بشأن الموالد الدينية خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة التي حذرت من خطورتها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني والدولة للإعلام.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس كورونا المستجد ‪COVID-19‬ للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث أمس أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.