مدير أمن القليوبية يكرم مجند انقذ مواطن حاول الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كرم مدير أمن القليوبية - مجندا من قوة معسكر قوات أمن شبرا الخيمة، كان معينا خدمة تأمين معدية الطفل بدائرة القسم؛ إذ تلاحظ له قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من جوار المعدية بمياه نهر النيل "محاولاً الانتحار".

على الفور قام المجند بالقفز خلفه، وانتشله قبل غرقه بمياه النهر، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر بأنه قام بإلقاء نفسه بنهر النيل محاولاً الانتحار لمروره بضائقة نفسية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار الانتشار الأمنى المكثف لأجهزة وزارة الداخلية بالشوارع والميادين لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة.