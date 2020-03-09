المؤبد لـ112 متهمًا والبراءة لـ80 آخرين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، ١١٢متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وقضت المحكمة بالسجن المشدد ١٥ سنه لـ ٣ متهمين، والسجن لمدة ١٥ سنة لـ٧ آخرين، والسجن المشدد ١٠ سنوات لـ ١٧ متهما.

وعاقبت المحكمة ٢٢ متهمًا بالسجن المشدد ٥ سنوات، والسجن لمدة ٥ سنوات لـ٥ متهمين آخرين والمشدد ٣ سنوات لـ٤٤ متهما والسجن ٣ سنوات لـ ٦ متهمين، وقضت المحكمة ببراءة ٨٠ متهمًا، وانقضاء الدعوي الجنائية لمتهم واحد للوفاة.

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وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين أنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم حازوا، وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، وتم استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم، وبثوا في أنفسهم فكرتها، ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".