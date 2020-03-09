بعد 8 وقائع خطف.. الداخلية: ضبط تشكيلاً عصابياً بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة حقائب السيدات في منطقة الدقي.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة قيام ثلاثة أشخاص، لإثنين منهما معلومات جنائية، مقيمين بإمبابة، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات خطف الحقائب باستخدام سيارة متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة وأمكن من ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة، وكذا العديد من حوادث السرقات المتنوعة خاصةً جرائم خطف حقائب السيدات، واعترفوا بارتكاب "8" وقائع خطف حقيبة، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم وإخفائهم للمسروقات حيث أمكن ضبط الهواتف المحمولة والمبالغ المالية وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.