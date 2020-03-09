"قطعه بسكين" .. الداخلية تكشف لغز موظف بالمعاش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بأبو حماد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم القتل والسرقة ، وتكثيفاً للجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه وفاة نجل عمه (بالمعاش - مقيم بذات الناحية) داخل منزله ، بالإنتقال والفحص تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل وسلامة جميع منافذه والعثور على الجثة وبها جروح قطعية متفرقة والعثور بجوارها على سلاح أبيض "سكين" بها آثار دماء.

Advertisements

أسفرت تحريات فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه (عامل - مقيم بالمناصرة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه للواقعة بقصد السرقة حيث قام بالدلوف لمسكن المجنى عليه وأستل سلاح أبيض "سكين" من مطبخ المسكن ولدى شعور المجنى عليه قاومه فتعدى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على هاتفه المحمول ومبلغ" 15 ألف جنيه" وفر هارباً ، وتم بإرشاده ضبط (السكين المستخدم فى الواقعة - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - مبلغ مالى قدره 14,800 جنيه باقى المبلغ المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.