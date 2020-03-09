ضبط عاطل سرق 400 ألف جنيه من شقة صديقه بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض سرقة 400 ألف من مسكن مندوب صرف إحدى الشركات بالإسكندرية، وتبين أن صديقه اتفق مع آخرين على ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطهم.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من مندوب صرف إحدى الشركات الكائنة بمركز زفتى بالغربية ، مُقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة محل إقامته بأحد العقارات بمنطقة البيطاش بدائرة القسم وسرقة مبلغ 400 ألف جنيه؛ خاصة بجهة عمله عقب صرفها من أحد البنوك .

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أسفرت تحريات فريق إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مُقيمين بدائرة قسمى شرطة "مينا البصل، والدخيلة" .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وأضاف أحدهم بإرتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته، وأنه قام وباقى المتهمين بالتوجه إلى مسكن المجنى عليه وقاموا بكسر باب الشقة والإستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين ، وبإرشاد المتهمين أمكن ضبط ( مبلغ 309250 جنيه ) وأضافوا بإنفاق باقى المبلغ على متطالباتهم الشخصية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.