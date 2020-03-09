لجهودهم المتميزة.. وزير الداخلية يوجه بمكافأة 1069 من رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

وجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - بمكافأة 1069 من رجال الشرطة، نظراً لجهودهم خلال شهر فبراير 2020 التى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وشملت القائمة، رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، أسيوط، قنا، شمال سيناء " وقطاعات "الأمن العام، الأمن المركزى، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" والإدارات العامة لـ "شئون الأمانة العامة، مباحث الأموال العامة ، شرطة النقل والمواصلات ، شرطة البيئة والمسطحات، للمرور".

جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .