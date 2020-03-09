12 أبريل.. الحكم على 11 متهمًا بخطف مواطن في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، حجز جلسة محاكمة 11 متهمًا بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه في منطقة القاهرة الجديدة لجلسة 12 أبريل للحكم.

المتهمون هم: "ح. ص."، و"م. ع."، و"ع. م."، و"أ. م."، و"غ. ا."، و"س. ع."، و"م. إ."، و"ي. ف."، و"خ. أ."، و"خ. ع."، و" ف. ع.".

وكشفت النيابة العامة أن المتهمين أحرزوا سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية آلية في منطقة القاهرة الجديدة، دون تصريح قانوني، واستخدموها في حجز المجني عليه "م. م" دون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، واستولوا على أمواله بالإكراه.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه الذي أكد أنه حال سيره بالسيارة قيادته استوقفه المتهمون وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية واحتجزوه لمدة 10 أيام؛ للتفاوض مع والده على مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجني عليه.