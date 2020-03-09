مصر | ضبط 7199 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 7199 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود هذه الحملات خلال الـ24 ساعة عن ضبط 7199 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 415 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة.

كما تم تحرير 55 مخالفة "موقف عشوائي"، 108 مخالفة شروط الترخيص، 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.