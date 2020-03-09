مصر | بحوزتهم عملات وأسلحة.. ضبط منتحلي صفة ضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحوزتهم عملات وأسلحة.. ضبط منتحلي صفة ضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت القوات الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين، بمنطقة عابدين.

وتبلغ لقسم شرطة عابدين، بمديرية أمن القاهرة، من عامل بمحل ملابس كائن بدائرة القسم، بقيام مدير المحل عمله بتسليمه مبلغ 35 ألف دولار، لتوصيله لمالك المحل عملهما بمسكنه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

وعقب خروجه من المحل وسيره بدائرة القسم إستوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص زعموا بأنهم رجال الشرطة، واستولوا منه على المبلغ المالي المشار إليه وهاتفه المحمول وهربوا.

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، "لأربعة منهم معلومات جنائية". Advertisements وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 من المتهمين، وعثر بحوزتهم على طبنجة صوت "معدلة"، 3 طلقات لذات العيار، 2 جهاز لاسلكي، سيارة ميكروباص "ملك أحدهم "المستخدمة في الواقعة"، وكذلك مبالغ مالية قدرها 6384 دولار، 550 يورو، 210 ليره تركية، 1500 دينار جزائري، 1100 دينار تونسي، 173 دينار أردني. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وقرروا بأنه نظرًا لسابقة عمل المتهم "الهارب" بالمحل المُشار إليه وعلمه بخط سير المجني عليه وصولًا لمسكن مالك المحل، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة، منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالي.

وبتطوير مناقشتهم أضافوا بأن إجمالي ما تم سرقته مبلغ 9 آلاف دولار فقط، وأن باقي العملات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة. كما أرشدوا عن مبلغ 33،900 جنيه، حيث أقروا بتغيير المبالغ المستولى عليها للعملة الوطنية، وإنفاقها وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإلقائه بالطريق العام.