مصر | حبس مدير بنك وسيدتتين لممارستهم الفجور 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مدير بنك وسيدتتين لممارستهم الفجور 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس مدير بنك سابق، وربة منزل وابنتها، بتهمة ممارسة الجنس مقابل مبلغ مادي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى العقيد وليد عوض نائب مأمور المعادي، بلاغا من "ميلاد. ن"، 62 سنة مدير بنك سابق، مفادها بقيام كلا من "ا. م"، ونجلتها "ه. أ"، داخل شقتهما ومساومته على دفع مبلغ مالي.

على الفور وجه رئيس مباحث قطاع الجنوب بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، بقيادة المقدم إسلام أبو بكر، والرائد عيد توفيق، وإسلام سعيد، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفتا بأن مدير البنك كان يقدم لهم المساعدة من حين لآخر، وطلب منهما ممارسة الجنس.

وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود فيديوهات وصور إباحية لهما في أوضاع مخلة، وتم التحفظ على الهواتف، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.