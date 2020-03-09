مصر | للحكم.. حجز محاكمة 11 متهما بخطف مواطن لـ12 أبريل

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 11 متهمًا بتهمة حيازة أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه، لجلسة 12 أبريل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال، ومحمد علاء.

أسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا ناريًا مششخنا "بندقية آلية "حال كونهم مما لايجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجني عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود.

وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية الشاهد الأول "م.م"، الذي أوضح أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمون باستيقافه، وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية، وقاموا باحتجازه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.