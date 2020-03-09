مصر | الساعة بـ2000 جنيه.. تجديد حبس متهمتين بممارسة الدعارة في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الساعة بـ2000 جنيه.. تجديد حبس متهمتين بممارسة الدعارة في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سيدتين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة والجنس بمقابل مبالغ مادية.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، تفاصيل واقعة سقوط سيدتين، لاتهامهما لممارسة الدعارة واستقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية، بمقابل ٢٠٠٠ جنيه في الساعة بمنطقة الدقي.

أفادت التحقيقات، أن السيدتين في عقدهما الثالث من العمر، ونتيجة لاحتياجهما للمال، خططوا لانشاء صفحة أحد المواقع الإباحية، وعرض صور مثيرة ومحادثات لهما، ويقوموا باستقطاب الزبائن وخاصة مواطني الخليج، والاتفاق معهم عن طريق المحادثة على المبلغ المالي ومكان المقابلة.

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدتين في عقدهما الثالث قاما بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق صفحة الموقع على ممارسة الجنس، حيث اتفق مع أحداهما على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ٢٠٠٠ جنيه للساعة.

على الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمتين والقبض عليهما.

