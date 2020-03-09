مصر | وسط حراسة مشددة.. وصول "دواعش سيناء" لمقر محاكمتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط حراسة مشددة.. وصول "دواعش سيناء" لمقر محاكمتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل اليوم الاثنين، المتهمون بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء" وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، استعدادا لبدء جلسة النطق بالحكم عليهم، أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي ومحمود، وحسن السايس وبحضور المستشار طارق جودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وحمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلي سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.