أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ بالخرطوم، معربا عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاته.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، اليوم، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.