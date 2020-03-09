أخبار مصر | وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يواكب ذكرى إستشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

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ووضع القائد العام، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية، باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وتوجه الفريق أول محمد زكي، لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ثم صافح عددًا من قدامى القادة السابقين وكبار قادةالقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أناب الفريق أول محمد زكي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن.