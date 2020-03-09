أخبار مصر | موقف تاريخي للكويت في قضية سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف تاريخي للكويت في قضية سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بأن الوزير شكري حرص على نقل تهاني رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لنظيره الكويتي على توليه المنصب والتمنيات لسيادته بالتوفيق في مهمته الحالية.

كما أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين،‬ وما تشهده من زخم فى شتى المجالات فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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واستعرض وزير الخارجية آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة والموقف الحالي بشأنها، مُثنياً على الموقف العربي الداعم لمصر والذي عكسه الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتقدير مصر للموقف الكويتي المُساند لمصر في هذا الشأن. كما تطرق الوزير شكري إلى أهم مجالات التعاون الثنائي المُشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على مساندة بلاده لمصر في كل ما يصون الأمن القومي والمصالح المصرية بما في ذلك قضية سد النهضة، مُعربًا عن تطلُع الكويت للاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون مع مصر بما يعكس العلاقة المتميزة القائمة بين البلدين.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري التقى كذلك بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث تطرّق اللقاء إلى التطور الملحوظ الذي تشهده أوجه العلاقات الثنائية وسبل دفعها قُدمًا إلى مجالات أرحب، فضلاً عن استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة. هذا، مع تناوُل اللقاء مواقف البلدين إزاء أهم التحديات الإقليمية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.